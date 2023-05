Il reato di somministrazione fraudolenta a tutela delle condizioni di lavoro e di occupazione a cura della Redazione Diritto









Lavoro irregolare - Somministrazione fraudolenta - Ex art. 38 bis d.lgs. n. 81 del 2015 - Elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo - Configurabilità - Condanna di presidente del cda

Legittima la condanna del presidente del consiglio di amministrazione di una srl, ai sensi dell'art. 110 cp e art. 38 bis del dlgs. n. 81 del 2015, per aver stipulato un contratto di appalto di servizi (nella specie servizi di cucina e di sala) che in realtà simulava un accordo di somministrazione...