IL RECLAMO - Contro i decreti del giudice tutelare ricorso in tribunale o in “appello”

Prima della Riforma Cartabia, i decreti del giudice tutelare in materia di Ads erano reclamabili unicamente dinanzi alla corte d’appello, quale che fosse il loro contenuto (decisorio o gestorio). Era questo il principio espresso dalla Cassazione civile a Sezioni Unite con la sentenza 30 luglio 2021 n. 21985 chiamata a rispondere al quesito se la competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno sia da attribuire ora al tribunale in composizione collegiale ora alla Corte d’appello, a seconda della natura decisoria o gestoria. Lo spartiacque in effetti si fonda sul contenuto dell’atto impugnato e precisamente sulla sua ricorribilità per cassazione affermando che competente al reclamo in tal caso è la Corte d’appello altrimenti sarebbe stata quella del tribunale in composizione collegiale