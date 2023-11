Il recupero dei compensi dell’avvocato e la riforma dell’equo compenso. Disciplina attuale e prospettive future









A.i.g.a., Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Civitavecchia, con il Patrocinio del Comune di Santa Marinella, presenta il convegno dal titolo

“IL RECUPERO DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO E LA RIFORMA DELL’EQUO COMPENSO. DISCIPLINA ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE”.



L’evento, libero e gratuito avrà luogo il prossimo 30 novembre 2023, dalle 15:30 alle 18:00 a Santa Marinella (RM), presso il Castello di Santa Severa, Via Aurelia Km 52,600.



Durante il convegno si discuterà del tema deontologico della disciplina del recupero del compenso che segue un nuovo procedimento entrato in vigore quest’anno. Si parlerà anche di equo compenso, come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni professionali con focus sulle prospettive future.



Di questo e di molto si parlera nel Convegno che è in corso di accreditamento per la formazione permanente degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.



Per maggiori informazioni o per inviare quesiti scrivere a: aigasezionedicivitavecchia@gmail.com



