L'Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza del modulo "Diritto di Famiglia" dal titolo

"IL REGIME DELLE IMPUGNAZIONI. IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA "TO" E "TM".



Durante il seminario si affronterà il tema del rapporto tra Tribunale Ordinario e Tribunale dei minori anche in ottica prospettica, analizzando inoltre le competenze della Corte di Appello Famiglia e Minori. Si discuterà dell'impugnazione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con focus sulla tutela del minore nelle indagini investigative.



Di questo e di molto altro si discuterà il prossimo 18 aprile dalle 13,30 alle 16,30 in presenza a Roma, presso il Teatro degli Eroi e in videoconferenza su webex. Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale degli Avvocati, iscriversi compilando il form di registrazione



