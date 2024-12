IL RICORSO PER CASSAZIONE - Ricorso incidentale, si rischia un "buco nero" per cause scindibili

Con riguardo proprio al ricorso incidentale, peraltro, come accennato, occorre segnalare che il nuovo sistema introdotto dalla riforma Cartabia, fondato, anziché sulla notificazione, sul deposito nel fascicolo elettronico del controricorso, ancorché soltanto in un'ipotesi di non frequentissima applicazione pratica, appare in contrasto con il fondamentale principio costituzionale del contraddittorio.