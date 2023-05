Il risarcimento del danno patrimoniale va parametrato alla possibilità di procurarsi un altro lavoro in futuro di Giampaolo Piagnerelli

La Corte d'appello ha riconosciuto all'infortunato una riduzione pari al 50 per cento della capacità lavorativa specifica









In caso di incidente stradale a seguito del quale all'infortunato viene riconosciuta una certa percentuale della riduzione della capacità lavorativa, la stima del danno patrimoniale deve avvenire considerando anche le restanti possibilità per il soggetto di trovare in futuro altra occupazione. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 14241/23.

La vicenda e le somme della Corte d'appello

Nel caso specifico un motociclista è caduto violentemente a terra riportando gravi lesioni alla caviglia. ...