Il "rischio eccentrico" esclude la responsabilità dell'ente per infortunio sul lavoro a cura della Redazione Diritto









Sicurezza su lavoro – Infortuni – Omessa formazione del lavoratore – Eventuale comportamento negligente del dipendente - Responsabilità dell'ente – Sussiste – Condizioni di esclusione – Rischio eccentrico

In materia di responsabilità 231 per aversi esclusione della responsabilità dell'ente, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà...