Il rispetto della vita privata e familiare è condizione ostativa all’espulsione dello straniero in alternativa alla detenzione

Sicurezza pubblica - Stranieri - Espulsione come misura alternativa alla detenzione - Condizioni - Violazione del diritto alla vita privata e familiare - Limite ostativo.

Nel valutare l’adozione del provvedimento di espulsione ex articolo 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l’autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l’allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare; ciò soprattutto a seguito della modifica recata dal...

