Il sequestro di persona a scopo di rapina: aggravante del reato di rapina o concorso di reati?

Reati contro il patrimonio - Delitti contro il patrimonio mediante violenza - Rapina - Privazione della libertà personale del soggetto passivo del reato di rapina aggravata - Assorbimento del reato di sequestro di persona - Condizioni - Fattispecie.

La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con l’esecuzione della rapina medesima, mentre, nell’ipotesi in cui la privazione...