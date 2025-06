Il sistema di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici e l'attestazione SOA

La vicenda processuale

Alla fine del mese di luglio del 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione avviava un procedimento sanzionatorio ex articolo 73 del D.P.R. n. 207/2010 nei confronti di una società di attestazione, per non essersi conformata, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'attestato di qualificazione richiesto da un'impresa, al dettato di cui agli articoli 70, comma I e 85, comma II del medesimo provvedimento, e per aver violato il divieto di cumulo di lavorazioni nell'ambito di un solo Certificato ...