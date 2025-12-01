Il surplus concordatario non si trasforma in finanza esterna
La Corte d’Appello di Torino ha confermato l’inammissibilità di una proposta di concordato semplificato
Il rapporto tra concordato semplificato e concordato preventivo impegna di continuo i giudici di merito che, di recente, sono tornati a confrontarsi sulla possibilità di applicare allo strumento semplificato le regole distributive proprie del concordato preventivo (si veda Tribunale di Parma, 13 settembre 2024, già commentato sul Sole 24 Ore il 15 luglio 2025).
Sul punto, si segnala la decisione con cui la Corte d’Appello di Torino (decreto 23 settembre 2025) ha confermato l’inammissibilità...