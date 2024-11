L’Associazione Il Trust in Italia presenta il Congresso del venticinquennio dal titolo

“IL TRUST IN ITALIA ... TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO”.

Un quarto di secolo in cui molta strada è stata fatta ed in cui abbiamo assistito ad un’evoluzione giurisprudenziale e normativa nel nostro Paese quasi insperata. Anche quest’anno il Congresso è dedicato alle novità in materia di Trust, nel diritto e nella procedura civile, come nella giurisprudenza e in tema di antiriciclaggio.

Si discuterà di banche e finanza e della riforma del diritto tributario.

Si amplieranno quindi gli orizzonti esaminando le successioni internazionali con un focus su che cosa è successo nel trust nel mondo nell’ultimo venticinquennio.

L’evento avrà luogo il 15 e 16 novembre ad Isola delle Femmine (PA), presso il Saracen Sands Hotel, in Via Libertà n. 128/A. L’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua come indicato di seguito. Sono riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Palermo:

• n.3 crediti formativi in diritto civile per la partecipazione alla sessione mattutina del 15/11;

• n.3 crediti formativi in diritto tributario per la partecipazione alla sessione pomeridiana del 15/11;

• n.3 crediti formativi in diritto civile per la partecipazione alla sessione mattutina del 16/11;

• n.3 crediti formativi in diritto processuale civile per la partecipazione alla sessione pomeridiana del 16/11.

Sono inoltre riconosciuti, per la partecipazione all’intero Congresso:

• n.10 crediti formativi validi per la formazione professionale continua dei Notai;

• n.15 crediti formativi validi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Sono infine riconosciuti dall’Associazione n. 16 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani professionali.

Il Congresso è aperto a tutti previa iscrizione obbligatoria.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Mail info@il-trust-in-italia.it – Tel. 06 807 0853

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA