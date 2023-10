Il viaggiatore danneggiato deve provare l’entità della lesione e il nesso di causalità di Giuseppe Cassano

Link utili Il vettore aereo risarcisce il passeggero per l'evento dannoso a bordo e le prime cure inadeguate offerte Paola Rossi Norme & Tributi Plus Diritto

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato deve provare l’esistenza e l’entità del danno, e il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità ex articolo 1681, I, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ex art. 1227 c.c.. Lo ricorda...