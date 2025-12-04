Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile

La sentenza
La pronuncia in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce piena cittadinanza all'illecito endofamiliare quale figura autonoma di responsabilità civile, fondata sulla lesione dei diritti inviolabili della persona all'interno dei rapporti domestici.
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione in cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la separazione personale con addebito al marito, ritenuto responsabile di condotte ingiuriose e minacciose reiterate nel tempo, ...
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana