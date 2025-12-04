Il MeritoApprofondimento

Illecito endofamiliare tra depenalizzazione e responsabilità civile

di Avv. Marco Proietti - Avv. Matteo Grussu - Studio Legale Proietti

Guida al Diritto

La sentenza

La pronuncia in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza che riconosce piena cittadinanza all'illecito endofamiliare quale figura autonoma di responsabilità civile, fondata sulla lesione dei diritti inviolabili della persona all'interno dei rapporti domestici.

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione in cui il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la separazione personale con addebito al marito, ritenuto responsabile di condotte ingiuriose e minacciose reiterate nel tempo, ...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La sentenza
  2. L'addebito della separazione e illecito endofamiliare: la centralità dei doveri coniugali
  3. Depenalizzazione dell'ingiuria e persistente illiceità civile della condotta
  4. La liquidazione equitativa del danno morale

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto