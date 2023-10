Illva Saronno acquisisce G&P e il brand Alvena: BonelliErede e Talea gli advisor

Enrico Del Sasso, Gianfranco Veneziano, Niccolò Ghizzani e Marcello Gamba









Illva Saronno Holding S.p.A., multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader nel mondo degli alcolici, continua la sua strategia di ampliamento tramite l’acquisizione di una quota di maggioranza di G&P – con sedi a Milano e Torino – e del brand Alvena.

L’accordo nasce sia in coerenza con la visione strategica di far diventare Disaronno Ingredients il punto di riferimento di eccellenza del settore dei gelati artigianali, sia con l’obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualità controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale. Disaronno Ingredients espande inoltre il proprio portafoglio con il brand Alvena, riconosciuto per una grande attenzione alla salute con prodotti innovativi come lo yogurt e la soia oltre che prodotti free from, tutti rigorosamente senza glutine.Illva Saronno Holding S.p.A. e Disaronno Ingredients sono state assistite da BonelliErede, che ha agito con un team guidato dal socio Gianfranco Veneziano e composto dall’associate Niccolò Ghizzani e da Angelica Morandini e, per gli aspetti labour, dal socio Vittorio Pomarici e dagli associate Federico Carolla e Claudia Numerati.Ad assistere la famiglia Peruchetti di G&P sotto i profili legali e fiscali dell’operazione è stato un team di professionisti di TALEA Tax Legal Advisory, guidato – per i profili legali – dal partner Enrico Del Sasso con Melania Mazzon e Alessio Vasciminno, mentre – per quelli fiscali – dai partner Marcello Gamba e Andrea Rossi con Federico Mazzola.