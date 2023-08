Immobili strumentali, la riforma fiscale eliminerà la disparità proprietà-leasing di Luca De Stefani









Per i professionisti, la riforma fiscale dovrebbe eliminare la disparità di trattamento tra acquisto in proprietà e in leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività, applicando il principio di equivalenza tra le due modalità di acquisizione più volte ribadito dall’agenzia delle Entrate.

Immobili strumentali al 100%

Gli ammortamenti degli immobili totalmente strumentali all'attività professionale oggi non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, se relativi a immobili acquistati in proprietà dal 2010 ...