In azienda spazio a legali interni. Studi in campo per crisi e liti
Diventa sempre più rilevante il ruolo dei legal counsel delle imprese e cambia il rapporto con gli avvocati esterni, punti di riferimento soprattutto per operazioni straordinarie e contenzioso
Sta diventando sempre più rilevante il ruolo dei legal counsels, vale a dire dei legali interni alle aziende. In molti contesti queste figure stanno infatti assumendo un profilo manageriale, soprattutto se l’impresa opera in settori altamente regolamentati. Di pari passo con questo sviluppo, sta cambiando il rapporto delle realtà imprenditoriali con gli studi legali esterni, che rimangono punti di riferimento principalmente per le questioni più specialistiche, per le situazioni di crisi, le operazioni...