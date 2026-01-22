Incendio boschivo colposo, può essere dichiarato non punibile se il fatto è di particolare tenuità
Lo ha stabilito la sentenza numero 5 del 2026, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza
È costituzionalmente illegittimo vietare al giudice di dichiarare non punibile un incendio boschivo, in applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, quando il fatto non sia volontario ma soltanto colposo e risulti in concreto di particolare tenuità.
Nel processo ...