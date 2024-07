Incidente stradale, il giudice deve sempre accertare la condotta di ciascun conducente per escludere la presunzione del concorso di colpa

Circolazione stradale - Incidente stradale - Concorso di colpa - Presunzione - Esclusione - Accertamento condotte dei conducenti

In tema di incidente stradale, la presunzione del concorso di colpa non è di per sé superata qualora si accerti che una delle autovetture coinvolte nel sinistro, abbia assunto una condotta contraria alle norme di comportamento dettate dal codice della strada, nello specifico invadendo completamente l’opposta corsia. La circostanza che l’altra autovettura viaggi all...