Incidenti sotto effetto acuto di alcol o di droghe: la revoca della patente è senza vie d’uscita di Guido Camera

Prevista sempre la sanzione automatica: non rileva che il sinistro sia senza feriti. Al di fuori di queste ipotesi chance sospensione, anche in caso di omicidio o lesioni









La revoca della patente scatta sempre in modo automatico per chi provoca un incidente (anche senza feriti) guidando in stato di ebbrezza alcolica acuta, cioè superiore a 1,5 g/l, o sotto effetto di droghe. Il giudice ha invece la possibilità di optare per la semplice sospensione della patente se chi guida (inteso come conducente non professionale) non è sotto effetto di droghe o di alcol sopra 1,5 g/l, anche se provoca un incidente con morti e feriti. Alla base di questo cortocircuito applicativo...