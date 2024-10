Indagini preliminari: per le fasce deboli l'incidente probatorio non è obbligatorio

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex articolo 392, comma 1-bis, del Cpp, di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori del sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza dell'istanza, né determina la stasi del procedimento. Così la cassazione con la sentenza 34234/2024.