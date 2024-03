Indennizzo se il giudice ritarda la scarcerazione

Via libera al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione se l’autorità giudiziaria, adotta o deposita la decisione utile alla scarcerazione in ritardo. Con la sentenza 10671, la Cassazione respinge il ricorso del Mef, condannato a risarcire un imputato, al quale era stata riconosciuta la continuazione dei reati e il conseguente taglio di pena. Un provvedimento che, secondo il termine fissato dall’articolo 128 del Codice di rito penale, doveva essere emesso entro 5 giorni.

Le porte del carcere...