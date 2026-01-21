Infedele dichiarazione, esclusa la responsabilità penale del socio accomandante privo di potere gestorio
La Suprema Corte ricorda come, per ritenere integrato l’illecito penale, occorre accertare in primis la sussistenza dell’elemento soggettivo
Con questa sentenza la Corte di Cassazione sezione penale – e qui parliamo della sentenza 10.1.2026 n. 1074 - esclude la responsabilità penale per infedele dichiarazione (art. 4 del DLgs. 74/2000) con riferimento al socio accomandante di una società in accomandita semplice, laddove questi sia privo di ogni potere gestorio, di diritto o di fatto (che se avesse, questo va detto con immediatezza, lo trasformerebbe in accomandatario).
Con questa decisione non sono formulati principi innovativi e particolari...