Infedele dichiarazione, esclusa la responsabilità penale del socio accomandante privo di potere gestorio

Con questa sentenza la Corte di Cassazione sezione penale – e qui parliamo della sentenza 10.1.2026 n. 1074 - esclude la responsabilità penale per infedele dichiarazione (art. 4 del DLgs. 74/2000) con riferimento al socio accomandante di una società in accomandita semplice, laddove questi sia privo di ogni potere gestorio, di diritto o di fatto (che se avesse, questo va detto con immediatezza, lo trasformerebbe in accomandatario).

Con questa decisione non sono formulati principi innovativi e particolari...