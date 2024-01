Infortunio sul lavoro causato dall’utilizzazione di un macchinario non conforme alle norme di sicurezza: è responsabile anche il venditore

Lavoro - Infortuni sul lavoro - Macchinario non conforme alle prescrizioni in tema di sicurezza - Responsabilità del venditore - Sussiste

Nel caso in cui un infortunio sul luogo di lavoro sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato...