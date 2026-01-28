Rassegne di Giurisprudenza

Ingiusta detenzione: per il riconoscimento degli interessi sull’indennizzo domanda necessaria in giudizio

Giustizia - Misure cautelari personali - Ingiusta detenzione - Equa riparazione - Interessi legali - Domanda - Necessità - Sussistenza

In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale, non già moratori, bensì corrispettivi sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve...

