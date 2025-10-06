Inottemperanza a ordine di demolizione fa scattare l’acquisizione comunale dell’abuso
Il mancato adempimento dell’ordine è sanzionato dall’entrata nel patrimonio dell’ente locale del bene edilizio abusivo e dell’area di sedime su cui insiste
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive, e dell’area di sedime su cui esse insistono, costituisce una misura sanzionatoria, che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, non potendo essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento riposto dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l’assenza di motivazione specifica.
La decisione
Nel suo intervento...