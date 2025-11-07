Inps, il giudice del lavoro non deve motivare la propria adesione alla Ctu sull’invalidità
La Cassazione respinge il ricorso perché non specifica quali aspetti della consulenza sarebbero stati non contemplati nel giudizio di merito che aveva confermato piena validità dei rilievi in essa contenuti
La Corte di cassazione, sezione Lavoro - con la sentenza n. 29386/2025 - ha rigettato il ricorso del privato contro la decisione del tribunale che aveva affermato la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell’assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa presentata all’Inps, ma che aveva però escluso in capo al ricorrente la presenza del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di invalidità, In particolare, il motivo di impugnazione affermava...