Insider trading, più spazio al “ragionamento presuntivo”

La Cassazione (ordinanza n. 33769 depositata oggi) accoglie il ricorso di Consob e riapre il procedimento nei confronti di un investitore per insider trading nell’Opa su “Buongiorno”. Nel gennaio 2018, la Commissione aveva irrogato all’investitore una sanzione da 130mila euro (oltre alla interdittiva ad assumere incarichi gestionali), per aver acquistato 5mila azioni della società utilizzando informazioni riservate di cui sarebbe venuto a conoscenza grazie al fratello ex ufficiale della Guardia di Finanza e poi commercialista (auto soprannominatosi ‘Gordon Gekko’, come il protagonista del film ‘Wall Street”), anch’egli sottoposto a diversi procedimenti. Proposta opposizione alla sanzione, la Corte di appello di Cagliari (nel 2019) gli aveva dato ragione (valutando troppo deboli gli indizi a suo carico) ed aveva annullato la delibera sanzionatoria. La II Sezione civile ha accolto il ricorso di Consob affermando che la Corte avrebbe dovuto procedere ad una valutazione “non già atomistica, ma unitaria di detti elementi, ossia in un quadro d’insieme”.

Avrebbe dovuto cioè considerare: 1) che gli acquisti di azioni Buongiorno erano avvenuti in una data coincidente con quella del fratello e degli altri soggetti del gruppo sottoposto a indagini (11 aprile 2012); 2) l’esistenza di una precedente operatività concomitante tra i due fratelli in azioni Benetton; 3) l’esistenza di ulteriori investimenti dei fratelli in titoli Havas, Poltrona Frau, Marcolin; 4) il possesso (sempre da parte del fratello) di informazioni privilegiate concernenti le promozioni di OPA volontarie sulla totalità delle azioni Benetton Group e Buongiorno rispettivamente da parte di Edizione e Docomo. Oltre al fatto che in tutti questi casi era stata accertata la medesima comunicazione anche ad altri soggetti investitori.

Mentre la Corte distrettuale, prosegue la decisione, “si è limitata a confutare la rilevanza in sé dei fatti separatamente considerati, inerenti alla qualità di investitore finanziario del ricorrente, al rapporto di parentela con il fratello, ai contatti telefonici con quest’ultimo, alla tempistica degli investimenti”. “In conseguenza, la capacità persuasiva delle singole circostanze esaminate è avvenuta uti singuli, in modo avulso dal contesto complessivo”. In altri termini se i singoli elementi - ponderati, peraltro parzialmente, in sé e in modo asettico - possono apparire separatamente non determinanti, la loro valutazione globale - che nella specie è mancata - può consentire “un salto di qualità”, ossia una diversa conclusione sul loro rango di prova critica, ove convergenti verso un unitario risultato.

Il procedimento da seguire dunque è bifasico. In primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Nel caso in esame, la Corte di merito, come accennato innanzi, ha limitato la sua indagine ad una disamina parziale e comunque parcellizzata degli elementi indiziari posti a base della delibera, avendoli esaminati uno ad uno, per poi scartarli singolarmente, omettendo di compiere la seconda operazione necessaria ai fini di un corretto ragionamento presuntivo.

In conclusione la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Il ragionamento inferenziale di sussunzione, proprio della prova indiretta o per presunzioni semplici o hominis o iudicis, deve tenere conto in chiave critica - ai fini di trarne un giudizio di plausibilità o di probabilità e non già di certezza - di tutti gli elementi indiziari evidenziati, e non solo di alcuni di essi, e - all’esito - esige che si proceda ad una valutazione non già atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma unitaria e sintetica di tutti gli elementi utili prospettati”.