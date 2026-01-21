Installazione antenne e ponti radio, basta solo la pubblicazione sul sito

L'articolo 27 della legge n. 182 del 2025 interviene sul comma 5 dell'articolo 44, sancendo che lo sportello locale competente, una volta ricevuta l'istanza di autorizzazione, provvede a pubblicizzarla "anche sul portale web dedicato".
L'articolo 27 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 introduce alcune modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (cosiddetto "Codice delle comunicazioni elettroniche") che disciplina il procedimento di autorizzazione all'istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.
Modifica all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione (Legge 182/2025, articolo 27)
La finalità dell'articolo in commento - come reso evidente dalla rubrica - è quella di "semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione": la novella, quindi, non interviene sul ...