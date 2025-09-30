Intelligenza artificiale e giustizia, il nodo della valutazione dell’impatto
Spetta al ministero regolamentarne l’uso, ma il rischio è minare l’autonomia della magistratura
Nelle «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» - contenute nella legge 132/2025, pubblicate nella “Gazzetta Ufficiale” n. 223 del 25 settembre scorso - sono contenute norme significative per il mondo della giustizia.
L’articolo dedicato specificamente all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito giudiziario è l’articolo 15. Esso si concentra in particolare sull’utilizzo dell’IA da parte del sistema giudiziario: nell’attività dei magistrati, nell...
