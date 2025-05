INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE LINEE GUIDA UE - L'ELENCO DEI DIVIETI - Un manuale concreto che fissa i confini delle "pratiche vietate"

In ben 434 punti, contenenti numerosi esempi, la Commissione ha inteso fornire una guida operativa utilizzabile di fronte ai dubbi legati alla recente operatività dei divieti previsti per alcuni sistemi di intelligenza artificiale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento

Le Linee guida sulle pratiche vietate rappresentano «a first interpretation with practical examples of the prohibitions in Article 5 AI Act», come si legge nel punto 433 del documento, capace di sfidare le dimensioni (già abnormi) del regolamento.

Non è un bel segnale quello di doversi affidare a uno sforzo redazionale così ampio per spiegare cosa si volesse scrivere all'interno di quella che era stata esibita agli strumenti di informazione come la «prima legge mondiale sull'intelligenza artificiale...