Intercettazioni, nuovi costi obbligatori e non retroattivi di Giovanni Negri









Nuove tariffe per le intercettazioni in vigore a partire dal 15 dicembre 2022. Nessuna applicazione retroattiva. Obbligatorietà assoluta, senza margini di discrezionalità, degli importi determinati. Il ministero della Giustizia fornisce con circolare agli uffici giudiziari le indicazioni per rendere operative i nuovi importi, tanto più significative in un momento in cui tra le ragioni che hanno spinto il ministro Carlo Nordio ad affermare più volte la necessità di una riforma del sistema c’è anche...