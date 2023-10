Intercettazioni, più vincoli su trojan e trascrizioni di Guido Camera

Il Parlamento ha inserito nel decreto legge 105/2023 novità in senso garantista. In parallelo si amplia l’uso dello strumento per i reati di criminalità organizzata









Le disposizioni approvate dal Parlamento con la conversione del decreto legge 105/2023 (avvenuta in via definitiva nei giorni scorsi) intervengono in chiave garantista sulla disciplina delle intercettazioni e si innestano nel testo varato ad agosto per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata.

Così la riforma, da un lato, amplia la possibilità...