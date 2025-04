Intercettazioni: riforma contrastata che limita il potere delle indagini

Il 19 marzo scorso il Parlamento ha approvato il disegno di legge n. 2084 recante «Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione». Il titolo della legge non deve trarre in inganno, perché – in materia di captazioni – la durata degli ascolti costituisce, come dire, l'asse principale della disciplina, l'essenza stessa dello strumento. Quindi, la riforma non si limita a regolare diversamente, per meglio dire restrittivamente, la sola durata delle intercettazioni, ...

