Interessi di mora 2026: tasso al 2,15 per cento

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo tasso di interesse di mora per il primo semestre 2026. Con Comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, in Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15, è stato reso noto, infatti il saggio di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

Tasso di mora 2026 al 2,15%

In attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, il MEF ha fissato il tasso di interesse di riferimento per il periodo compreso...