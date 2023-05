Intermediazione finanziaria abusiva, niente raddoppio della pena

Lo hanno deciso le Sezioni Unite penali con la sentenza 17615/2023

Niente raddoppio delle pene per l'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria. Lo hanno deciso le Sezioni Unite penali della Cassazione con la sentenza n. 17615 depositata oggi. I giudici di legittimità, dettando un principio di diritto, hanno stabilito che: "la riformulazione dell'articolo 132 del Dlgs 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'articolo 8 comma 2 del Dlgs 13 agosto 2010 n. 141, ha comportato l'abrogazione tacita della legge 28 dicembre 2005 n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'articolo 132 citato". L'intervento delle Sezioni Unite si è reso necessario perché all'interno della Cassazione c'erano due diversi orientamenti. Il primo che riteneva tacitamente abrogato il raddoppio della pena. Mentre il secondo pensava che la modifica legislativa del 2010 non avesse impattato sulla determinazione della pena. I giudici hanno optato per il primo orientamento perché la soluzione della tacita abrogazione "è del tutto in linea con i canoni dell'interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto l'allargamento dell'area applicativa del reato di abusiva attività finanziaria a fatti di scarsa rilevanza sistemica fa corrispondere il venir meno del meccanismo del raddoppio".