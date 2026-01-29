Internazionalizzazione Rsa, resta il principio del pubblico concorso e nessuna modifica a programmazione sanitaria La sentenza della Consulta n. 9 ha evidenziato che non è dimostrato alcun aumento della spesa sanitaria regionale conseguente al passaggio alla gestione pubblica delle Rsa di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina







