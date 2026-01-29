Internazionalizzazione Rsa, resta il principio del pubblico concorso e nessuna modifica a programmazione sanitaria
La sentenza della Consulta n. 9 ha evidenziato che non è dimostrato alcun aumento della spesa sanitaria regionale conseguente al passaggio alla gestione pubblica delle Rsa di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina
Con la sentenza numero 9 del 2026 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo nei confronti dell’articolo 26 della legge della Regione Puglia numero 39 del 2024, con due distinti ricorsi, il primo sulla versione originaria, il secondo su quella novellata dall’articolo 240 della successiva legge regionale numero 42 del 2024. Tale disposizione è volta a determinare il passaggio delle RSA di San Nicandro Garganico...