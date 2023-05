Invasione di terreni ed edifici, è la titolarità pubblica del bene che fa scattare la procedibilità d'ufficio di Paola Rossi

È sufficiente che l'immobile rientri nel patrimonio di un ente pubblico mentre la destinazione d'uso è irrilevante

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È la mera titolarità pubblica del bene a far scattare la procedibilità d'ufficio del reato di invasione di terreni o edifici. E la norma va interpretata nel senso che vi rientrano non solo i beni demaniali - cioè quelli statali o riferibili a enti territoriali - ma tutti quelli afferenti al patrimonio di un qualsiasi ente pubblico. E la destinazione concreta all'uso pubblico non è condizione necessaria per far scattare la condizione di procedibilità. Ciò che rileva è, infatti, la generica titolarità...