IPG Law Firm, con un team coordinato dal Senior Partner Cristiano Lenti e formato da Roberto Munk (Associate Partner), Maria Luisa Appendino (Associate Partner), Ilenia Atzori (Associate), Antonello Lafata (Associate) ha assistito Sonnedix, società globale di energia da fonti rinnovabili, nell’acquisizione degli asset fotovoltaici italiani di Capital Dynamics, costituito da una società holding e da sei special purpose vehicle, dotate di una capacità complessiva di 226 MW. Il team si è occupato della due diligence fiscale e finanziaria e dell’assistenza nella pianificazione e nell’esecuzione della transazione.