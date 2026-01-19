IPG Law Firm accelera sul modello Legal e Tax attraverso l’integrazione con BTA a Milano

Pistis, Baudo

IPG Law Firm annuncia l’integrazione di BTA - Baudo Tax and Accounting, storico studio tributario milanese. L’operazione rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione avviata negli anni e rafforza in modo significativo la presenza di IPG a Milano, dove lo studio è attivo dal 2019.

All’inizio del 2026 IPG Law Firm conta circa 120 persone tra professionisti e staff, con sedi a Torino, Milano e Roma. L’integrazione di BTA rafforza un progetto costruito su una chiara e sostenibile coesistenza tra area legale e area fiscale, pensata per assistere imprese, imprenditori, investitori, fondi di private equity, family office e HNWI nell’ampio spettro della consulenza legale e fiscale con particolare attenzione alle operazioni societarie straordinarie e alla governance della famiglia anche con riferimento al passaggio generazionale.

La sede milanese, oggi in via Nervesa, riflette questa impostazione, con spazi progettati per favorire il lavoro in team e una collocazione strategica in un’area in forte evoluzione del tessuto economico cittadino.

«L’integrazione di BTA si inserisce in un percorso di crescita coerente e consapevole, che non guarda solo ai numeri ma alla qualità del progetto», dichiara Marco Pistis, managing partner e fondatore di IPG Law Firm. «Milano è oggi centrale nella nostra strategia e questa operazione rafforza ulteriormente un modello in cui legale e fiscale sono realmente integrati, con pari dignità e un equilibrio che vogliamo rendere strutturale nel tempo».

Cristiano Lenti, alla guida del dipartimento fiscale, chiosa: «Questa operazione rappresenta un importante rafforzamento del dipartimento fiscale dello studio e un potenziamento fondamentale per la sede di Milano; consente di integrare le competenze di professionisti di esperienza, apportando un importante bagaglio in tutte le principali aree della fiscalità».

Maximilian Mairov, responsabile della sede di Milano, specifica: «La sede di Milano nell’ultimo anno è sensibilmente cresciuta, ed è solo l’inizio».

Andrea Baudo, amministratore delegato di BTA, aggiunge: «Abbiamo creduto fin dall’inizio che l’incontro tra competenze fiscali e legali potesse generare un valore superiore alla semplice somma delle parti. Questa integrazione dà concretezza a una visione comune: mettere il cliente al centro, lavorare con etica e professionalità e offrire soluzioni davvero efficaci e pragmatiche per accompagnare la crescita delle imprese».

Il rafforzamento del progetto riguarda anche il dipartimento legale, con l’ingresso di Cristina Catalano nel ruolo di partner, giuslavorista, ed Elena Albini nel ruolo di counsel, che si occupa di contenzioso e diritto di famiglia.

L’operazione si colloca all’interno di un piano di sviluppo pluriennale che, nei prossimi quattro anni, prevede il raddoppio della struttura di IPG Law Firm.