ISO 22301: la soft law che rivoluziona gli adeguati assetti aziendali
Lo standard internazionale sulla business continuity diventa strumento essenziale per imprese e professionisti nel controllo degli assetti organizzativi
Nel panorama normativo contemporaneo, sempre più caratterizzato dalla compenetrazione tra regole imperative e strumenti volontari, lo standard ISO 22301:2019 si configura come paradigma esemplare di quella “soft law” che sta ridefinendo i confini della compliance aziendale. Questa norma tecnica, dedicata ai sistemi di gestione della continuità operativa (Business Continuity Management Systems), merita un’attenzione particolare non soltanto per la sua intrinseca rilevanza tecnica, ma soprattutto per...