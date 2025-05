ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI - Sul sistema di revisione dei prezzi si passa al regime differenziato

Il Legislatore, in forza dell'articolo 23 della Novella, ha confermato l'obbligo di inserimento delle clausole all'interno della lex specialis, chiarendo altresì la riferibilità di quest'ultime esclusivamente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto e, novellando il predetto comma 2 dell'articolo 60 del Dlgs 36/2023, ha introdotto una distinzione tra le tipologie d'appalto: vengono ora previste due diverse soglie percentuali per i contratti di lavori e per quelli di servizi e forniture, specificando inoltre diverse soglie percentuali per l'attivazione dei meccanismi revisionali.