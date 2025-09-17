Itago acquisisce il controllo del Gruppo Asdea: gli studi

Alberto Bianco, Francis de Zanche, Alessandro Manias, Alessandro Manico, Giovanni Muzina e Daniele Bonvicini

Il Fondo Itago ha annunciato la creazione di una piattaforma di ingegneria per la digitalizzazione ed il monitoraggio delle infrastrutture mediante l’aggregazione tra Idrostudi, società già in portafoglio, e il Gruppo Asdea.

L’obbiettivo è la costituzione di un player indipendente capace di offrire un servizio end-to-end che integra ingegneria idraulica e strutturale, combinando competenze di ingegneria specializzata, di sviluppo di software proprietari all’avanguardia e sensoristica avanzata per digital twin e Structural Health Monitoring.

L’offerta integrata comprende analisi predittive delle infrastrutture, campagne di monitoraggio permanenti e temporanee, consulenza e pianificazione di impatto strutturale ed ambientale con applicazioni specifiche nell’ambito delle reti idriche, acquedotti e fognature, oltre alle grandi opere civili (quali ponti, autostrade, viadotti etc).

La combinazione strategica tra Asdea e Idrostudi abilita offerte congiunte ad alto valore aggiunto che uniscono data science, analisi non lineari, sensoristica proprietaria, digital twin e capacità operative sul campo. Questa integrazione si posiziona strategicamente in un mercato in forte crescita, spinto da investimenti significativi in resilienza climatica, normative sempre più stringenti per la sicurezza infrastrutturale, adozione crescente di tecnologie data-driven e dalla necessità urgente di modernizzare infrastrutture esistenti in tutto il mondo.

Itago è stata supportata nell’operazione dallo studio legale Pavia e Ansaldo, con un team composto dal Partner Alberto Bianco, dalla Counsel Martina Villa e da Elena Giliberti ed Edoardo Buta in relazione a tutti gli aspetti corporate, M&A e banking, da Adacta Advisory, con un team composto da Francis de Zanche, Roberto Masiero e Nicolò Sartor in relazione agli aspetti finanziari, dallo Studio Russo De Rosa Associati, con un team composto dal partner Alessandro Manias, Andrea Massacesi, Mimmo Lombardi e Gian Maria Garzi in relazione agli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione e da BonelliErede, con un team composto dal partner Giovanni Muzina e dal managing associate Martino Ranieri in relazione agli aspetti di diritto del lavoro. Per l’attività di due diligence giuslavoristica, BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla senior legal advisor Giulia Impiombato Andreani.

I soci di Asdea sono stati supportati dallo Studio LCA, con un team composto da Daniele Bonvicini, Cecilia Frangini e Matteo Montironi in relazione a tutti gli aspetti legali.

L’operazione è stata finanziata da Banca Popolare Sondrio assistita dallo Studio Russo De Rosa Associati con un team composto dal partner Alessandro Manico e Antonio Lopetuso.