Itago cede la maggioranza del capitale di CVS Ferrari a Taylor group, gli studi coinvolti

Davide Proverbio, Alessandro Piermanni

NEIP III Sicaf S.p.A. (“NEIP”), il cui advisor è ITAGO SGR, ha ceduto l’intera propria partecipazione nel capitale sociale di CVS Ferrari S.p.A. (“CVS”) al Gruppo Taylor di Louisville (Mississippi).

L’investimento di NEIP in CVS ha avuto origine nel 2016 e, negli anni, CVS ha intrapreso un importante percorso di crescita, con ricavi consolidati pari a circa € 95 milioni, triplicati dal 2020 ad oggi, a seguito dell’introduzione di nuovi prodotti e dell’ampliamento della rete commerciale. CVS è presente in Italia con due stabilimenti produttivi a Roveleto di Cadeo (PC) e Sorbolo (PR) e impiega attualmente 120 persone, con una capacità produttiva annua di circa 200 unità.

A seguito del closing dell’operazione - avvenuto il 1° febbraio 2024 -, CVS sarà controllata all’85% da Gruppo Taylor, mentre due società, espressione rispettivamente della famiglia Pagani e di Davide Bertozzi (Direttore Commerciale di CVS), manterranno il 15%.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da Eversheds Sutherland e DLA Piper. In particolare, il team di Eversheds Sutherland ha assistito NEIP con un team guidato dal partner Davide Proverbio (in foto) e composto da Giulia Zoccarato (senior associate) e Irene Munaretto (trainee), mentre il team di DLA Piper ha assistito i venditori con un team guidato dal partner Alessandro Piermanni, responsabile del Sector Industrials (in foto), e composto dalle avvocate Alessandra Crivelli e Silvana Bonazzi e da Alessio Parenti. Per gli aspetti fiscali, i venditori sono stati assistiti da Terrin Associati e DLA Piper, con un team guidato dal partner e Head of Tax Christian Montinari e da Giuseppe Padula.

Taylor Group è stato assistito da BDO Italia, con un team multidisciplinare composto dal partner Andrea Angelillis e dalla senior associate Ludovica D’Andrea per la due diligence legale e gli aspetti contrattuali e societari, nonché dal partner Alessio Buonaiuto ed il suo team per gli aspetti giuslavoristici. I team guidati dai partner Ferdinando Fraschini e Pietro Gracis si sono occupati, rispettivamente, della due diligence finanziaria e fiscale così come degli aspetti fiscali della struttura.