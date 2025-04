Italgas finalizza l’acquisizione di 2i Rete Gas: gli advisor coinvolti

Giuliano Foglia, Fabio Brunelli, Alberto Giampieri, Donatella Ruggiero, Gerolamo da Passano, Mario Roli, Elena Busson

Legance e Foglia & Partners hanno assistito Italgas nel perfezionamento dell’acquisizione di 2i Rete Gas dai venditori F2i e Finavias (veicolo partecipato da APG Asset Management e fondi gestiti da Ardian), che sono stati assistiti da Cleary Gottlieb, Chiomenti e Di Tanno Associati.

L’accordo eseguito il 1 aprile 2025 riconosce a 2i Rete Gas un valore di 2,06 miliardi di euro (equity value) alla data del 31 dicembre 2023.

Legance ha agito con un team multipractice composto, per gli aspetti corporate, da Alberto Giampieri con Stefano Bandini, Donatella Ruggiero, Benedetta Frizzi e Ruggero Artale. I profili banking dell’operazione sono stati seguiti da Tommaso Bernasconi con Marco Gagliardi, Federico Liberali e Matteo Cornelli, con focus anche su aspetti debt capital markets curati da Antonio Siciliano e Alice Giuliano. I profili antitrust sono stati seguiti da Vito Auricchio, Guendalina Catti De Gasperi e Edoardo Canali. I profili regulatory dell’operazione sono stati invece curati da Cristina Martorana con Lucio di Cicco, Nicola Balestieri e Pietro Monni.

Foglia & Partners ha assistito Italgas in relazione a tutti gli aspetti fiscali dell’operazione con un team coordinato da Giuliano Foglia e composto da Matteo Carfagnini, Sergio Mango, Emanuele Gentile, Carolina Castelli e Marco Murino.

AON Italia ha assistito Italgas come broker assicurativo ai fini della polizza W&I emessa nel contesto dell’operazione, con un team composto da Stefano Zizzi e Francesco Maria Russo.

Il team legale in-house di Italgas che ha gestito internamente tutti gli aspetti dell’operazione è composto da Germana Mentil (general counsel), Valentina Piacentini (head of corporate affairs e coordinatrice delle attività legali del progetto), Manuela Fabrizi, Francesca Ielo e Carlotta Datini (team corporate affairs), Luca Bilello (responsabile legal nuovi business e M&A) e Mariassunta Pica (head of tax).

Milbank LLP (UK) ha assistito il pool di banche finanziatrici di Italgas ai fini dell’acquisizione.

Cleary Gottlieb ha assistito F2i e Finavias in qualità di advisor legale con un team composto da Roberto Bonsignore, Gerolamo da Passano, Gabriele Barbatelli, e Giovanni Bravi per gli aspetti corporate/M&A dell’operazione, e da Matteo Beretta, Riccardo Tremolada e Giulia Lodigiani per i profili antitrust. Nel contesto della vendor due diligence, Gianluca Atzori, dell’omonimo Studio Legale si è occupato dei profili di diritto amministrativo e ambientale, mentre Piergiovanni Mandruzzato e Simona Salis di Ichino Brugnatelli & Associati hanno curato gli aspetti di natura giuslavoristica.

Chiomenti ha assistito Finavias con un team guidato da Mario Roli ed Elena Busson e composto da Giulia Elisabetta Uboldi, Francesco Rigo, Andrea Masut e Mattia Cofini, per i profili corporate, e inoltre da Cristoforo Osti, Antonino Cutrupi e Giacomo Grechi per i profili antitrust.

Di Tanno Associati ha agito come consulente fiscale di F2i e Finavias e per la Vendor tax due diligence, con un team composto dal partner Fabio Brunelli insieme a Marco Sandoli, Sabrina Tronci, Matteo Egidi, Luca Varasano, Valerio Forestieri e Vittorio Antonini.

2i Rete Gas è stata seguita dal proprio team legale interno, diretto dal General Counsel Simone Agulini, affiancato da Walter Cavalli.