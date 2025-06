JOA sottoscrive accordo per l’acquisizione di Cellulose Converting Solutions: gli studi coinvolti Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Curt G. Joa, Inc. (JOA) nella sottoscrizione di un accordo per l’acquisizione di Cellulose Converting Solutions (CCS), uno dei principali produttori italiani di macchine per converting, che progetta e realizza linee complete per la produzione di prodotti igienici monouso e soluzioni che migliorano e rinnovano le linee di produzione esistenti.