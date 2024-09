Jones day ha assistito Praemia Reim sgr, in qualità di gestore esterno della Sicaf “Italian Healthcare Fund II SICAF in Gestione Esterna S.p.A.” nell’acquisizione di una nuova struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) nel Comune di Ponsacco (Pisa)

Paolo Foppiani, Niccolò Medica

Praemia REIM Italy SGR S.p.A., in qualità di gestore esterno della Sicaf “Italian Healthcare Fund II SICAF in Gestione Esterna S.p.A.”, ha finalizzato l’acquisizione, mediante forward purchase, di una nuova struttura residenziale sanitaria assistenziale (RSA) con 120 posti letto nel Comune di Ponsacco (Pisa) in Toscana.

La RSA è stata sviluppata ex novo e ceduta alla Sicaf da Immobilmarca S.p.A. (facente parte del gruppo societario Carron Cav. Angelo S.p.A.).

Nell’ambito dell’acquisizione, l’immobile è stato affidato in gestione, tramite un contratto di locazione, a Gruppo Gheron S.r.l., uno dei primari operatori in Italia, con circa 4.000 posti letto gestiti nel Nord e Centro Italia.

L’operazione ha consolidato ulteriormente il portafoglio della Sicaf nel settore healthcare, in coerenza con il piano strategico di sviluppo della società.

Jones Day ha assistito Praemia REIM Italy SGR per gli aspetti legali, con un team guidato dal partner Paolo Foppiani e coadiuvato dall’associate Maryana Todyrenchuk, mentre Yard REAAS S.p.A. ha gestito gli aspetti tecnici.

Il venditore è stato assistito dal proprio legale interno, l’Avv. Andrea Dal Negro, mentre Gruppo Gheron S.r.l. è stato assistito dal partner Niccolò Medica dello studio legale GPD-In strategic alliance with Troutman Pepper LLP.