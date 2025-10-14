Juliette Bril e Vanessa Ruffa nuove socie di CastaldiPartners

Juliette Bril, Vanessa Ruffa

Juliette Bril, considerata una dei migliori avvocati francesi specializzati in problematiche ambientali, lascia la partnership dello studio Fairway per diventare socia di CastaldiPartners. Juliette Bril dirigerà la practice Environment, Commercial & Industrial Real Estate & Urban Planning, sviluppando queste attività anche in Italia. Per rafforzare il team arriva, anche lei da Fairway, Arielle Guillaumot, avvocata dell’Ordine di Parigi, specializzata in diritto ambientale.

Vanessa Ruffa, litigator francese di primo piano, lascia la partnership di Simon Associès, per diventare socia di CastaldiPartners. Vanessa Ruffa apporterà alla practice Dispute Resolutions di CastaldiParteners la sua solida esperienza nel contenzioso commerciale, in particolare corporate, bancario e mediazione, maturata anche in de Gaulle Fleurance & Associés, di cui è stata socia. Per rafforzare il team arriva, anche lei da Simon Associès, Jessica Lusardi, avvocato dell’Ordine di Parigi.

“Siamo particolarmente contenti di accogliere le nostre nuove socie Juliette e Vanessa, e con loro anche Arielle e Jessica - dichiara Enrico Castaldi, presidente di CastaldiPartners. - La loro esperienza maturata e riconosciuta a Parigi, uno degli ordini forensi più prestigiosi d’Europa, il loro percorso professionale in studi legali d’affari di primo piano, le loro sensibilità per contesti multiculturali, portano a CastaldiPartners nuove significative energie. Alla vigilia della tappa di trent’anni di attività, avviamo una nuova una fase del nostro sviluppo, rafforzando il nostro posizionamento di primo piano nelle relazioni franco-italiane, ma anche allargando l’offerta di nuove practice”.