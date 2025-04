Juwi Energie Rinnovabili cede un portafoglio di progetti fotovoltaici a Kelag Italia. Dentons e ADVANT Nctm gli advisor

Mario Giuliani, Piero Viganò

Lo studio legale Dentons ha assistito Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., società del Gruppo Juwi GmbH, multinazionale tedesca attiva da oltre 30 anni nello sviluppo, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in relazione alla cessione di un portafoglio di progetti fotovoltaici a favore di Kelag Italia S.r.l., società operante in Italia nella produzione di energia da fonti rinnovabili. Kelag è una controllata del Gruppo Kelag, una delle principali utility austriache. Kelag è stata assistita nell’operazione dallo studio legale ADVANT Nctm.

Il portafoglio comprende 8 progetti autorizzati e ready to build situati nel Nord Italia, per una capacità installata complessiva di circa 50,5 MW.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dai partner Mileto Mario Giuliani e Antonio Legrottaglie, coadiuvati dalla trainee Bianca Balestri, con riferimento a tutti gli aspetti legali relativi alla redazione, negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti correlati all’operazione, nonché a tutti i profili amministrativi e regolamentari.

ADVANT Nctm è intervenuto con un team coordinato dal partner Piero Viganò, Head of Energy & Infrastructure, e composto dal managing associate Giuliano Proietto e dal trainee Tomaso Faà per quanto riguarda i profili M&A e corporate; oltre che dal partner Giovanni Battista De Luca, dal senior associate Ernesto Rossi Scarpa Gregorj e dall’associate Paola Putignano per quanto attiene invece ai profili regolamentari e amministrativi dell’operazione.