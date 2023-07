K&L Gates e Chiomenti nel finanziamento del Progetto CivitasVitae di DeA Capital Real Estate

Francesco Saverio Seri e Andrea Martino









K&L Gates ha assistito DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. in relazione al finanziamento di un complesso progetto di sviluppo avente ad oggetto la realizzazione, tra l'altro, di una struttura socio sanitaria destinata alla cura ed al benessere degli anziani e di alloggi in regime di housing sociale - entrambi situati nella regione Marche, a Pesaro.



Il finanziamento è stato concesso da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., che ha agito in qualità di banca Capofila con la partecipazione anche delle seguenti Banche del Gruppo Cassa Centrale: Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa (operante sul territorio ove insistono le iniziative sociali finanziate), Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto - Banca di Credito Cooperativo e Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa, assistite da Chiomenti.



Il t eam di K&L Gates che ha fornito assistenza in relazione alla negoziazione della documentazione finanziaria è stato guidato dal partner Fabrizio Dotti e coadiuvato dal senior associate Francesco Saverio Seri (in foto a sinistra), e dal trainee Francesco Musumeci. La partner Anna Amprimo ha invece fornito assistenza in relazione ai profili real estate del progetto rilevanti ai fini del finanziamento.



Chiomenti ha assistito il Gruppo Cassa Centrale nella predisposizione della documentazione finanziaria con un team coordinato dal partner Gianrico Giannesi e composto, per i profili finance, dal counsel Andrea Martino (in foto a destra), dal senior associate Angelo De Michele e dagli associate Gabriella Abbattista e Marco Sangiorgi, e, per i profili fiscali, dal counsel Maurizio Fresca e dall'associate Giovanni Massagli. I profili real estate e urbanistici dell'operazione sono stati curati, rispettivamente, dal partner Paolo Fedele insieme all'associate Ilaria Secchiatti, e dalla counsel Katia Zulberti insieme al senior associate Riccardo Cecatiello e all'associate Elena Serra.